5 5 5 5=70 какие знаки поставить чтоб выйти на 70 + - : * ?
Математика
5 5 5 5=70 какие знаки поставить чтоб выйти на 70 + - : * ?
Ответ(ы):
Гость:
(5 в квадрате+5 в квадрате+5 в квадрате)-5=70 (25+25+25)-5=70
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