1) За 4 велосипеда заплотили k руб. Ск-ко стоит 9 таких велосипедов? 2) Составь задачу по выражению (с:5)x3
Математика
1) За 4 велосипеда заплотили k руб. Ск-ко стоит 9 таких велосипедов? 2) Составь задачу по выражению (с:5)x3
Ответ(ы):
Гость:
1.) 4v - k руб 9v - x руб x=(9*k)/4 = 2.25 k 2) За 5 пакетов заплатили С руб. Ск-ко стоит 3 таких пакета?
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