Почему семена одних растений можно сеять, как только сойдет снег, а семена других ??астений - значительно позднее?

Биология
Почему семена одних растений можно сеять, как только сойдет снег, а семена других ??астений - значительно позднее?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Т.к. некоторые семена преспособлены к той почве,влажности,температуре,что возникает после схождения снега
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