Каковы были планы воюющих сторон на 1942году? в чем причины неудач Красной армии в К??ыму и под Харьковым?

История
Каковы были планы воюющих сторон на 1942году? в чем причины неудач Красной армии в К??ыму и под Харьковым?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
большую роль сыграл фактор внезапности нанесения первого удара; - лучшие командные и командирские кадры Красной армии были репрессированы (до 75% командного состава) в 1937-1941 гг. ; в целом по линии наркомата обороны было репрессировано не менее 3,5 млн человек; - к началу войны не было завершено перевооружение Красной армии; - значительно ослабили боеспособность Красной армии ликвидация перед началом войны механизированных корпусов и создание кавалерийских дивизий;
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