Продифференцировать функцию у =х^3+ 3х^2-2х -1
Математика
Продифференцировать функцию у =х^3+ 3х^2-2х -1
Ответ(ы):
Гость:
2х²+6х-2. Дифференцируем каждое слагаемое по правилам
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