Найдите количество вещества и объем н.у. 56г азота

Химия
Найдите количество вещества и объем н.у. 56г азота
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решение: n=m/M n=56/28=2 моль
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Ребят помогите с Алгеброй представьте выражение в виде многочлена стандартного вида пример: (m- 3) (m в квадрате +3m +9)заранее срасибо
Ответить
История
Каковы были планы воюющих сторон на 1942году? в чем причины неудач Красной армии в К??ыму и под Харьковым?
Ответить
Английский язык
Надо вставить пропущенные слова am, is, are, can, has. ............Tiny got many English books -yes,a lot of books.
Ответить
Русский язык
Батончик бутончик кувшинчик апельсинчик мандаринчик помидорчик лимончик бараба??чик блинчик супчик какие из этих слов словарные
Ответить
Русский язык
Составить предложения со словами гремел гремела гремело стоял стояла стояло
Ответить