Найдите количество вещества и объем н.у. 56г азота
Химия
Найдите количество вещества и объем н.у. 56г азота
Ответ(ы):
Гость:
Решение: n=m/M n=56/28=2 моль
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