От двух станций одновременно в противоположных направлениях, удаляясь один от др??гого, отправлялись два поезда со скоростями 80 км/ч и 90 км/ч. Через 5 часов они были на расстоянии 970 км один от другого. Вычислите расстояние ...

Математика
От двух станций одновременно в противоположных направлениях, удаляясь один от др??гого, отправлялись два поезда со скоростями 80 км/ч и 90 км/ч. Через 5 часов они были на расстоянии 970 км один от другого. Вычислите расстояние между станциями.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
970 км - (80 км/ч +90 км/ч) * 5 ч =970 км - 850 км=120 км 1)  80 + 90 = 170 (км/ч) - общая скорость 2)  170 * 5 = 850 (км) - общий пройденный путь за 5 часов 3)  970 - 850 = 120 (км) -  расстояние между станциями
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