От двух станций одновременно в противоположных направлениях, удаляясь один от др??гого, отправлялись два поезда со скоростями 80 км/ч и 90 км/ч. Через 5 часов они были на расстоянии 970 км один от другого. Вычислите расстояние ...

Математика

От двух станций одновременно в противоположных направлениях, удаляясь один от др??гого, отправлялись два поезда со скоростями 80 км/ч и 90 км/ч. Через 5 часов они были на расстоянии 970 км один от другого. Вычислите расстояние между станциями.

Автор: Гость