Очень надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Математика
Очень надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма первых 10: 1+...+10= (1+10)+(2+9)+...+(5+6)=11*5=55 мало до 20: 1+...+20=(1+20)+(2+19)+...+(10+11)=21*10=210 столько же а надо больше когда мы прибавим ещё 21-е, у нас будет уже больше Ответ: 21.
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