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Что такое радиус????????????
Математика
Что такое радиус????????????
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Это отрезок от центра окружности до любой точки на окружности
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