Почему амазонка одинаково полноводна весь год?? ответьте пожалуйста!!!!

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Амазонка имеет сложный и своеобразный режим. Она полноводна в течение всего года. Правые притоки, бассейны которых расположены в Южном полушарии, и левые с водосборами в Северном полушарии ввиду разновременности выпадения дождей имеют паводки, проходящие в различные времена года.