Построй два разныз прямоугольника с периметром какам магут быть длины их сторон
Математика
Построй два разныз прямоугольника с периметром какам магут быть длины их сторон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Строить я не буду, но напишу размер сторон: 1) длина- 8 см ширина- 2 см 2) длина- 6 см ширина- 4 см.
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