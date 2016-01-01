. Замени имена существительные единственного числа, данные в скобках, именами сущ??ствительными множественного числа. Вставь пропущенные буквы. Обозначь падеж существительных. Зима. Сне___ л__жит на (тр__пинка, аллея), на (ск_...

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. Замени имена существительные единственного числа, данные в скобках, именами сущ??ствительными множественного числа. Вставь пропущенные буквы. Обозначь падеж существительных. Зима. Сне___ л__жит на (тр__пинка, аллея), на (ск__мейка и крыша). На (ёлка) з__лёная хвоя п__крыта ин__ем.

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