. Замени имена существительные единственного числа, данные в скобках, именами сущ??ствительными множественного числа. Вставь пропущенные буквы. Обозначь падеж существительных. Зима. Сне___ л__жит на (тр__пинка, аллея), на (ск_...
Русский язык
. Замени имена существительные единственного числа, данные в скобках, именами сущ??ствительными множественного числа. Вставь пропущенные буквы. Обозначь падеж существительных. Зима. Сне___ л__жит на (тр__пинка, аллея), на (ск__мейка и крыша). На (ёлка) з__лёная хвоя п__крыта ин__ем.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снег лежит на тропинке аллеи, на скамейке и крыше . На ёлке зелёная хвоя покрыта инеем.
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