Проведите сопоставительный анализ повести И.С. Тургенева "Ася" и рассказа Л.Н. Толстого "После бала". 1. Воспроизведите портрет Вареньки и сравните его с портретом Аси. В чём различия и есть ли сходство? 2. Сопоставьте образы...

Литература
Проведите сопоставительный анализ повести И.С. Тургенева "Ася" и рассказа Л.Н. Толстого "После бала". 1. Воспроизведите портрет Вареньки и сравните его с портретом Аси. В чём различия и есть ли сходство? 2. Сопоставьте образы рассказчиков в повести "Ася" и в рассказе "После бала". 3. Почему не состоялась любовь Ивана Васильевича к Вареньке и любовь господина Н.Н. к Асе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 .сходства то что они по хараатеру похожи 2. ну ты знаешь просто нарисовать 3.В книге написано
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