Проведите сопоставительный анализ повести И.С. Тургенева "Ася" и рассказа Л.Н. Толстого "После бала". 1. Воспроизведите портрет Вареньки и сравните его с портретом Аси. В чём различия и есть ли сходство? 2. Сопоставьте образы...

Литература

Проведите сопоставительный анализ повести И.С. Тургенева "Ася" и рассказа Л.Н. Толстого "После бала". 1. Воспроизведите портрет Вареньки и сравните его с портретом Аси. В чём различия и есть ли сходство? 2. Сопоставьте образы рассказчиков в повести "Ася" и в рассказе "После бала". 3. Почему не состоялась любовь Ивана Васильевича к Вареньке и любовь господина Н.Н. к Асе?

Автор: Гость