Перевод с русского на английский:мне 9лет,моей маме лет,моя семья живёт в Шымкенте,моя семья счатливая

Английский язык
Перевод с русского на английский:мне 9лет,моей маме лет,моя семья живёт в Шымкенте,моя семья счатливая
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I was 9 years old,my mom,my family lives in Shymkent,my family is happy
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
жили 2 гуся.привезли еще 2 гуся.сколько всего гусей
Ответить
Математика
Помогите пожвлуйста ; ( Решите уравнение : 1) 9+х=0; 2) 5х+6=0 3) х-7=0 4) 2х+1=0 5) 4х+3=3 6) х-8=5 срочно помогите пожалуйста реши...
Ответить
Алгебра
На пост председателя школьного совета претендовали два кандидата .В голосовании ??риняли участие 99 человек.Голоса между кандидатами распределились...
Ответить
Музыка
Какую роль играла серенада"маленькая ночная серенада" в жизни общества во времена Моцарта?
Ответить
Математика
8 кг 75 г и 8705г сравни
Ответить