Перевод с русского на английский:мне 9лет,моей маме лет,моя семья живёт в Шымкенте,моя семья счатливая

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Перевод с русского на английский:мне 9лет,моей маме лет,моя семья живёт в Шымкенте,моя семья счатливая

Автор: Гость