Перевод с русского на английский:мне 9лет,моей маме лет,моя семья живёт в Шымкенте,моя семья счатливая
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Перевод с русского на английский:мне 9лет,моей маме лет,моя семья живёт в Шымкенте,моя семья счатливая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I was 9 years old,my mom,my family lives in Shymkent,my family is happy
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