На пост председателя школьного совета претендовали два кандидата .В голосовании ??риняли участие 99 человек.Голоса между кандидатами распределились в отношении 2:7.Сколько голосов получил победитель?
Алгебра
На пост председателя школьного совета претендовали два кандидата .В голосовании ??риняли участие 99 человек.Голоса между кандидатами распределились в отношении 2:7.Сколько голосов получил победитель?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьмём за х одну часть, тогда первый кандидат получил 2х голосов, а второй 7х состав им уравнение 2х+7х=99 9х=99 х=11 одна часть у нас равна 11, а у победителя семь таких частей значит 7х=7*11=77
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