Какую роль играла серенада"маленькая ночная серенада" в жизни общества во времена Моцарта?

Музыка
Какую роль играла серенада"маленькая ночная серенада" в жизни общества во времена Моцарта?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 «Маленькую ночную серенаду» в Вене 10 августа 1787 года. Это время — между «Свадьбой Фигаро» и тремя последними симфониями — было временем расцвета его таланта, но в то лето возникло на удивление мало произведений. И если б не «Маленькая ночная серенада», его никак нельзя было бы назвать продуктивным.Миниатюрная «Маленькая ночная серенада», полная грации, остроумия и нескрываемого довольства жизнью — образец «легкого жанра» классической эпохи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
8 кг 75 г и 8705г сравни
Ответить
Геометрия
Решите треугольник а=2,в=3,с=4
Ответить
Обществознание
Пословицы о русском языке разны
Ответить
Русский язык
Что делает город Сочи особенным
Ответить
Математика
Найти как сделать пример f(x)=x²+1 при x =3;-4;0;5.
Ответить