Какую роль играла серенада"маленькая ночная серенада" в жизни общества во времена Моцарта?

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«Маленькую ночную серенаду» в Вене 10 августа 1787 года. Это время — между «Свадьбой Фигаро» и тремя последними симфониями — было временем расцвета его таланта, но в то лето возникло на удивление мало произведений. И если б не «Маленькая ночная серенада», его никак нельзя было бы назвать продуктивным.Миниатюрная «Маленькая ночная серенада», полная грации, остроумия и нескрываемого довольства жизнью — образец «легкого жанра» классической эпохи.