жили 2 гуся.привезли еще 2 гуся.сколько всего гусей

Математика
жили 2 гуся.привезли еще 2 гуся.сколько всего гусей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+2=4 гуся  Всё просто и понятно!!!
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