Помогите пожвлуйста ; ( Решите уравнение : 1) 9+х=0; 2) 5х+6=0 3) х-7=0 4) 2х+1=0 5) 4х+3=3 6) х-8=5 срочно помогите пожалуйста решить это я не понимаю как :(

Математика
Помогите пожвлуйста ; ( Решите уравнение : 1) 9+х=0; 2) 5х+6=0 3) х-7=0 4) 2х+1=0 5) 4х+3=3 6) х-8=5 срочно помогите пожалуйста решить это я не понимаю как :(
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый х =0-9 х=-9    второй 5х = 0-6  5х= -6     х= -6 - 5  х= -11 дальше сам
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