Помогите пожвлуйста ; ( Решите уравнение : 1) 9+х=0; 2) 5х+6=0 3) х-7=0 4) 2х+1=0 5) 4х+3=3 6) х-8=5 срочно помогите пожалуйста решить это я не понимаю как :(
Математика
Помогите пожвлуйста ; ( Решите уравнение : 1) 9+х=0; 2) 5х+6=0 3) х-7=0 4) 2х+1=0 5) 4х+3=3 6) х-8=5 срочно помогите пожалуйста решить это я не понимаю как :(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый х =0-9 х=-9 второй 5х = 0-6 5х= -6 х= -6 - 5 х= -11 дальше сам
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