Помогите пожвлуйста ; ( Решите уравнение : 1) 9+х=0; 2) 5х+6=0 3) х-7=0 4) 2х+1=0 5) 4х+3=3 6) х-8=5 срочно помогите пожалуйста решить это я не понимаю как :(

Математика

Помогите пожвлуйста ; ( Решите уравнение : 1) 9+х=0; 2) 5х+6=0 3) х-7=0 4) 2х+1=0 5) 4х+3=3 6) х-8=5 срочно помогите пожалуйста решить это я не понимаю как :(

Автор: Гость