Номер 4 спасибо огромное кто сделает огромное спасибо )))))
Английский язык
Номер 4 спасибо огромное кто сделает огромное спасибо )))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо Smoking - must, no food - mustn't, turn off - must, Show card - must в общем тогда просят то must когда запрещают - mustn't
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