Переведите 32 целых 3/5 в десятичную дробь
Математика
Переведите 32 целых 3/5 в десятичную дробь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/5=0,6 32,6 Вот так вот,если не ошибаюсь
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