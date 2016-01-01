Сочинение миниатюра на тему мой любимый предмет с использованием обособленными определениями и приложениями
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Сочинение миниатюра на тему мой любимый предмет с использованием обособленными определениями и приложениями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой любимый предмет - математика. Этот предмет, удивительный и точный, всегда меня восхищает. А ведет его мой любимый учитель, высокий профессионал. Он как талантливый артист целый урок держит класс в высоком напряжении. Теоремы, задачи, написанные им на доске, мы доказываем и решаем с большим удовольствием.И мы знаем, что математика - это наука, развивающая наше логическое мышление, шлифующая наш ум.
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