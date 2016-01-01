Центростремительная сила,действующая на тело,движущееся равно мерно по окружнос??и,не выполняет,по то му что:
Физика
Центростремительная сила,действующая на тело,движущееся равно мерно по окружнос??и,не выполняет,по то му что:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если тело двигается по окружности, то центрострем. сила на него действует в любом случае, так как благодаря ей и происходит поворот тела
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
. Замени имена существительные единственного числа, данные в скобках, именами сущ??ствительными множественного числа. Вставь пропущенные буквы. Обо...
Русский язык
Сочинение миниатюра на тему мой любимый предмет с использованием обособленными определениями и приложениями
Другие предметы
Клава пронумировала страницы своей тетради,начиная с первой.При этом ей пришлось написать 39 цифр.Подумай,сколько страниц она пронумеровала