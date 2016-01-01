Центростремительная сила,действующая на тело,движущееся равно мерно по окружнос??и,не выполняет,по то му что:

Физика
Центростремительная сила,действующая на тело,движущееся равно мерно по окружнос??и,не выполняет,по то му что:
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если тело двигается по окружности, то центрострем. сила на него действует в любом случае, так как благодаря ей и происходит поворот тела
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