Количество вещества SO2( оксид серы 4) занимающего обьем равный 5.6 л (н.у) варианты от??ета 1)2,5 моль 2)0.25 моль 3)0.0875 моль 4)125,44 моль помогите
Химия
Количество вещества SO2( оксид серы 4) занимающего обьем равный 5.6 л (н.у) варианты от??ета 1)2,5 моль 2)0.25 моль 3)0.0875 моль 4)125,44 моль помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N(SO2)=V/Vm n(SO2)=5.6л/22.4л/моль =0.25 моль
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