Сделайте 2 уравнения реакции
Химия
Сделайте 2 уравнения реакции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С оксидом серебра альдегиды не взаимодействуют, они реагируют с аммиачным раствором оксида серебра(реакция называется "серебряное зеркало")
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