Помогите пожалуйста написать текст про Наурыз на казахском языке 5-6 предложений. ??пасибо за ранее

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Помогите пожалуйста написать текст про Наурыз на казахском языке 5-6 предложений. ??пасибо за ранее

Автор: Гость