Помогите пожалуйста написать текст про Наурыз на казахском языке 5-6 предложений. ??пасибо за ранее
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста написать текст про Наурыз на казахском языке 5-6 предложений. ??пасибо за ранее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наурыз- ол қазақтын жаңа жылы. Наурызда аналарымыз наурыз кожени дайындайды, Оған 7 тағам турлері косады. Наурыз айында мерекелер коп. Онын бір куні Халык аралык әйелдер куні. Наурыз коктемнің алғашкы айы
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