С помощью учебника с формулируй определение великая отечественная война это

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Великая Отечественная война (1941—1945) — война Советского Союза против нацистской Германии и её европейских союзников (Болгарии, Венгрии, Италии, Румынии, Словакии, Хорватии, Испании) , решающая часть Второй мировой войны. Название «Великая Отечественная война» стало использоваться после радиообращения Сталина 3 июля 1941 года. В обращении слова «великая» и «отечественная» употребляются раздельно. Впервые это словосочетание в привычном нам виде было применено к данной войне в статьях газеты «Правда» от 23 и 24 июня 1941 года и поначалу воспринималось не как термин, а как одно из газетных клише, наряду с другими подобными словосочетаниями: «священная народная война» , «священная отечественная народная война» , «победоносная отечественная война» . Термин «Отечественная война» был закреплён введением военного ордена Отечественной войны, учреждённого Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1942 года. Наименование сохраняется в постсоветских государствах. В зарубежных странах, не входивших в состав СССР, где русский язык не является основным языком общения, название «Великая Отечественная война» практически не используется.