Очень нужно!!! Срочно!!! Составьте с 2-3 числительными предложения с обращением. Из э??их: седьмой, девятьсот, семьдесят, восемьсот, шестьсот, пятьдесят, восьмой. Пожалуйста помогите!!! Очень нужно!!!
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Очень нужно!!! Срочно!!! Составьте с 2-3 числительными предложения с обращением. Из э??их: седьмой, девятьсот, семьдесят, восемьсот, шестьсот, пятьдесят, восьмой. Пожалуйста помогите!!! Очень нужно!!!
Ответ(ы):
Гость:
Ты мне должен пятьдесят рублей, Миша! Вася, это произошло в тысячи девятьсот шестидесятом году, учи историю! Мама, дай пожалуйста семьдесят рублей на канцтовары! Ребята, сдайте пожалуйста шестьсот рублей в классный фонд класса!
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