Очень нужно!!! Срочно!!! Составьте с 2-3 числительными предложения с обращением. Из э??их: седьмой, девятьсот, семьдесят, восемьсот, шестьсот, пятьдесят, восьмой. Пожалуйста помогите!!! Очень нужно!!!

Русский язык

Очень нужно!!! Срочно!!! Составьте с 2-3 числительными предложения с обращением. Из э??их: седьмой, девятьсот, семьдесят, восемьсот, шестьсот, пятьдесят, восьмой. Пожалуйста помогите!!! Очень нужно!!!

Автор: Гость