Очень прошу помогите голова просто уже не варит!!!!!!!.Белочка запасла на зиму 80 грибов и спрятала в трёх запасниках.в первом и втором запасниках вместе 41 гриб,во втором и третьем-45 грибов.Найдите сколько грибов было спрятан...

Математика

Очень прошу помогите голова просто уже не варит!!!!!!!.Белочка запасла на зиму 80 грибов и спрятала в трёх запасниках.в первом и втором запасниках вместе 41 гриб,во втором и третьем-45 грибов.Найдите сколько грибов было спрятано в каждом запаснике и объясните Ваше решение

Автор: Гость