Очень прошу помогите голова просто уже не варит!!!!!!!.Белочка запасла на зиму 80 грибов и спрятала в трёх запасниках.в первом и втором запасниках вместе 41 гриб,во втором и третьем-45 грибов.Найдите сколько грибов было спрятан...
Математика
Очень прошу помогите голова просто уже не варит!!!!!!!.Белочка запасла на зиму 80 грибов и спрятала в трёх запасниках.в первом и втором запасниках вместе 41 гриб,во втором и третьем-45 грибов.Найдите сколько грибов было спрятано в каждом запаснике и объясните Ваше решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Hfhthfh4hgu4hxbfhr f fyrvd7rbd8rb r r
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из Рудного до Костаная в 8 часов 30 минут отправился экскурсионый автобус .расстояние от Рудного до Костаная автобус проходит за 1 час 15 минут .об...
Математика