Решите задачу. Лодка проплыла 4ч по озеру и 5ч по реке против течения,проплыв за это время 30км. Скорость течения реки 3км/ч. Найдите собственную скорость лодки.

Алгебра
Решите задачу. Лодка проплыла 4ч по озеру и 5ч по реке против течения,проплыв за это время 30км. Скорость течения реки 3км/ч. Найдите собственную скорость лодки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть собственная скорость лодки х км/ч . Тогда 4х + 5 ( х - 3) = 30; 4х + 5х - 15 = 30; 9х = 30 + 15; 9х = 45; х = 45 : 9; х = 5. Ответ: 5 км/ч .
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