Решите задачу. Лодка проплыла 4ч по озеру и 5ч по реке против течения,проплыв за это время 30км. Скорость течения реки 3км/ч. Найдите собственную скорость лодки.

Алгебра

Решите задачу. Лодка проплыла 4ч по озеру и 5ч по реке против течения,проплыв за это время 30км. Скорость течения реки 3км/ч. Найдите собственную скорость лодки.

Автор: Гость