Дайте определения понятий: Грибокорень, или микориза

Биология
Дайте определения понятий: Грибокорень, или микориза
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МИКОРИЗА — (от греч. mykes гриб и rhiza корень) (грибокорень) симбиоз мицелия гриба с корнем высшего растения, напр., подосиновика с осиной, подберезовика с березой. При разведении леса почву заражают грибами, вступающими в симбиоз с соответствующей породой  грибокорень — то же, что микориза.
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