Найдите b1 и q для геометрической прогрессии(bn),у которой b2=4,b3=2
Математика
Найдите b1 и q для геометрической прогрессии(bn),у которой b2=4,b3=2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B1=6 ,q=2 ,нужно решение??
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