Зачем среднее ухо соединяется слуховой трубой с носоглоткой? Краткий ответ
Биология
Зачем среднее ухо соединяется слуховой трубой с носоглоткой? Краткий ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы давление в ухе не повышалось очень сильно
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