Приз сделайте номер 4!!!

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Сме́жные углы́ — это пара углов с общей вершиной и одной общей стороной. Две другие стороны составляют продолжение одна другой и образуют прямую линию. Таким образом, вместе смежные углы составляют развёрнутый угол. То есть, величина угла, являющимся смежным для угла величиной α градусов, будет (180 - α) градусов. Дорисуйте линии что бы получилось 180 градусов, на каждом рисунке