Номер 8 по литературе 1 классссс!!!!!!!!
Литература
Номер 8 по литературе 1 классссс!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шуршал. Я надел тапки и ходя до кухни они громко шуршали. Также я люблю шуршать с друзьями под одеялом и рассказывать страшные истории. Каждый день мой кот шуршал с мишком. Когда я спакл с родителями я постоянно шуршал одеялом.
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