Номер 8 по литературе 1 классссс!!!!!!!!

Гость: Гость:

Шуршал. Я надел тапки и ходя до кухни они громко шуршали. Также я люблю шуршать с друзьями под одеялом и рассказывать страшные истории. Каждый день мой кот шуршал с мишком. Когда я спакл с родителями я постоянно шуршал одеялом.