Рассказ про Корнея Ивановича Чуковского

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О Корнее Ивановиче Чуковском Корней Иванович Чуковский родился в 1882 году в Санкт-Петербурге. При рождении ему было дано другое имя: Николай Васильевич Корнейчуков. Мальчик был незаконнорожденным, за что жизнь не раз ставила его в затруднительные положения. Отец оставил семью, когда Николай был ещё совсем маленьким, и он вместе с мамой переехал в Одессу. Однако и там его ждали неудачи: из гимназии будущего писателя отчислили, так как он пришел “из низов”. Жизнь в Одессе была несладкой для всей семьи, дети часто недоедали. Николай всё же проявил силу характера и сдал экзамены, подготовившись к ним самостоятельно. Свою самую первую статью Чуковский опубликовал в “Одесских новостях”, а уже в 1903 году, через два года после первой публикации, молодой писатель отправился в Лондон. Там он прожил несколько лет, работая корреспондентом и изучая английскую литературу. После возвращения на родину, Чуковский издает свой журнал, пишет книгу воспоминаний и к 1907 году становится известным в литературных кругах, правда пока не как писатель, а как критик. Очень много сил Корней Чуковский потратил на написание произведений о других авторах, некоторые из них довольно известны, а именно, о Некрасове, Блоке, Ахматовой и Маяковском, о Достоевском, Чехове и Слепцове. Эти издания внесли вклад в литературный фонд, но не принесли известности автору.