Микседерма (слизистый отек) развивается при
Биология
Микседерма (слизистый отек) развивается при
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Микседема возникает при недостатке тиреоидных гормонов (гормонов щитовидной железы). Раньше этот термин применялся к состоянию, которое сейчас называют гипотиреозом.
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