Помогите пожалуйста, очень надо, конец четверти

Биология
Помогите пожалуйста, очень надо, конец четверти
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Автор: Гость
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Гость:
Не вижу,сфотографируй чуть поближе!
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