Очень прошу помогите пожалуйста никак не могу решить очень прошу Вас)решите системы логарифмических уравнений: x² + y² = 80, log основание 2 x = log основание 2 y = 5 все это в системе

Алгебра

Очень прошу помогите пожалуйста никак не могу решить очень прошу Вас)решите системы логарифмических уравнений: x² + y² = 80, log основание 2 x = log основание 2 y = 5 все это в системе

Автор: Гость