Очень прошу помогите пожалуйста никак не могу решить очень прошу Вас)решите системы логарифмических уравнений: x² + y² = 80, log основание 2 x = log основание 2 y = 5 все это в системе
Алгебра
Очень прошу помогите пожалуйста никак не могу решить очень прошу Вас)решите системы логарифмических уравнений: x² + y² = 80, log основание 2 x = log основание 2 y = 5 все это в системе
Ответ(ы):
Гость:
Решение во вложении.................
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