Составтедва придложения: употребив словосочетание ВЕРНЫЙ ДРУГ.В первом предложе??ие в родительном падеже,а во втором-в винительном падеже.Запишите их. ПОМОГИТЕ ПЛИИИИИИИИИИИИИИИИЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Русский язык
Составтедва придложения: употребив словосочетание ВЕРНЫЙ ДРУГ.В первом предложе??ие в родительном падеже,а во втором-в винительном падеже.Запишите их. ПОМОГИТЕ ПЛИИИИИИИИИИИИИИИИЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Недавно в парке я встретил моего верного друга Сашу.
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