Составтедва придложения: употребив словосочетание ВЕРНЫЙ ДРУГ.В первом предложе??ие в родительном падеже,а во втором-в винительном падеже.Запишите их. ПОМОГИТЕ ПЛИИИИИИИИИИИИИИИИЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Русский язык

Составтедва придложения: употребив словосочетание ВЕРНЫЙ ДРУГ.В первом предложе??ие в родительном падеже,а во втором-в винительном падеже.Запишите их. ПОМОГИТЕ ПЛИИИИИИИИИИИИИИИИЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость