Очень срочно! Известные телеведущие и программы которые они ведут!

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Екатерина Андреева-Время, Екатерина Мцитуридзе-ведет рубрику о кино в утренней программе Первого канала. Салима Зариф-ведущая программы "Вести". Татьяна Геворкян-вместе с Иваном Ургантом вела программу на MTV" Экспрессо". Виктория Юшкевич-ведущая на канале Caramba TV "Сексуальная психология" Дмитрий Нагиев-ведущий программы"Голос" Ксения Бородина-ведущая реалити0шой "Дом2" Эвелина Бледанс-ведущая канала MTV "Любовь с первого взгляда" Елена Летучая телеведущая программы Ревизорро. Виктор Баринов-ведет программу Голодные игры. Андрей Малахов-телеведущий программы Пусть говорят и Сегогдня вечером Лариса Гузеева-программа Давай Поженимся Рита Че-ведущая канала Муз-тв Актер Шалимов-ведущий канала Муз-тв,ведет Партийную зону Регина-ведущая канала Пятница,ведет Орел и решку