Очень срочно !!!Мост построен в виде дуги окружности. Найдите: 1) длину АВ если СК=h=3 ??, СО=R=8,5м; 2) радиус дуги фермы, если АВ=6 м, h=1,2м. толька там на картинке где М там должно быть С.

Алгебра

Очень срочно !!!Мост построен в виде дуги окружности. Найдите: 1) длину АВ если СК=h=3 ??, СО=R=8,5м; 2) радиус дуги фермы, если АВ=6 м, h=1,2м. толька там на картинке где М там должно быть С.

Автор: Гость