Пожалуйста помогите решить задачу. Номер 1. Номер 2.
Математика
Пожалуйста помогите решить задачу. Номер 1. Номер 2.
Ответ(ы):
Гость:
№1. 30+60=90 тетрадей в клекту 90:30=3 Ответ в три раза №2. 60+24=84 84:12=7 Ответ 7 подарков
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