Один из смежных углов на 15 градусов больше другого. Найдите эти углы.

Геометрия
Один из смежных углов на 15 градусов больше другого. Найдите эти углы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примем неизвестный меньший угол за х 15+х+х=180° 15+2х=180° 2х=165° х=82,5° неизвестный больший угол= 82,5°+15°=97,5° ОТВЕТ: 82,5° и 97,5°
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