Один из углов , образованных при пересечении двух прямых, равны 102° Найдите эти углы
Геометрия
Один из углов , образованных при пересечении двух прямых, равны 102° Найдите эти углы
Ответ(ы) на вопрос:
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По свойству смежных углов: 180-102=78° - острый угол Ответ: 102,102,78,78
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