Один из углов , образованных при пересечении двух прямых, равны 102° Найдите эти углы

Геометрия
Один из углов , образованных при пересечении двух прямых, равны 102° Найдите эти углы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По свойству смежных углов: 180-102=78° - острый угол Ответ: 102,102,78,78
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