Помогите пожалуста упражнение 3

Гость: Гость:

Презабавный случай, пребывать в плохом настроении, преодолеть препятствие, исчезать в ночи, неприступные преграды, бесконечная вереница, приподняться над полом, воздвигнуто здание, сбегать домой, жил здесь безвыездно.