Помогите пожалуста упражнение 3

Русский язык
Помогите пожалуста упражнение 3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Презабавный случай, пребывать в плохом настроении, преодолеть препятствие, исчезать в ночи, неприступные преграды, бесконечная вереница, приподняться над полом, воздвигнуто здание, сбегать домой, жил здесь безвыездно.
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