Упростити выражение и найдите его значение 365
Математика
Упростити выражение и найдите его значение 365
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
315-p+185= 500-p, 500-148=352 500-213=287 427-l-167=260-l 260-59=201 260-260=0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Физика
Решите пожалуйста! Заранее спасибо! 1)Задача Дано: t1=20 градусов Цельсия t2=100 градусов Цельсия Q=13*10 в 5 степени Дж Необходимо най...
Математика
Математика
Помогите!!! 1) 3дм2см-2дм6см 2) 54м 18 см-27м 35см 3) 4 км 8м-1км19м 4) 8т6ц-25кг-4т8ц74кг 5)16ч26мин-9ч52мин 6) 10мин 4 с - 5 мин 40 с