СРОЧНО!!!!! ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ !!!! 400 мл смеси некоторого углеводородов с азотом доба??или 900 мл (избыток) кислорода и подожгли . Объем полученной смеси после сгорания составил 1,4 л а после конденсации паров воды сократился ...

Химия

СРОЧНО!!!!! ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ !!!! 400 мл смеси некоторого углеводородов с азотом доба??или 900 мл (избыток) кислорода и подожгли . Объем полученной смеси после сгорания составил 1,4 л а после конденсации паров воды сократился до 800 мл . Новое сокращение объема до 400 мл в результате пропускания газов через раствор KOH. Объемы изменялись при одинаковых условиях . Установите формулу углеводорода

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