СРОЧНО!!!!! ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ !!!! 400 мл смеси некоторого углеводородов с азотом доба??или 900 мл (избыток) кислорода и подожгли . Объем полученной смеси после сгорания составил 1,4 л а после конденсации паров воды сократился ...
Химия
СРОЧНО!!!!! ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ !!!! 400 мл смеси некоторого углеводородов с азотом доба??или 900 мл (избыток) кислорода и подожгли . Объем полученной смеси после сгорания составил 1,4 л а после конденсации паров воды сократился до 800 мл . Новое сокращение объема до 400 мл в результате пропускания газов через раствор KOH. Объемы изменялись при одинаковых условиях . Установите формулу углеводорода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
900+400=1300=1,3 1,4-1,3=0,1
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