Помогите!!! 1) 3дм2см-2дм6см 2) 54м 18 см-27м 35см 3) 4 км 8м-1км19м 4) 8т6ц-25кг-4т8ц74кг 5)16ч26мин-9ч52мин 6) 10мин 4 с - 5 мин 40 с
Математика
Помогите!!! 1) 3дм2см-2дм6см 2) 54м 18 см-27м 35см 3) 4 км 8м-1км19м 4) 8т6ц-25кг-4т8ц74кг 5)16ч26мин-9ч52мин 6) 10мин 4 с - 5 мин 40 с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2дм12см-2дм6см=6см) 2)54м18см-27м35см=53м118см-27м35см=26м83см) 3)4км8м-1км19м=3км1008м-1км19м=2км989м) 5)16ч26мин-9ч52мин=6ч86мин-52мин=6ч34мин) 6)10мин4с-5мин40с=9мин64с-5мин40с=4мин24с
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