Осенью в саду цвели астры,ландыши,георгины.флоксы. Найди ошибку в предложении.Зач??ркни лишнее слово
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Осенью в саду цвели астры,ландыши,георгины.флоксы. Найди ошибку в предложении.Зач??ркни лишнее слово
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ошибка: то сто Астрахань, Ландыш, Георгий, Флоры пишутся с большой буквы. потому что это название цветов
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