Как по английскому языку ,собака умнее чем кошка.
Английский язык
Как по английскому языку ,собака умнее чем кошка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Dog is smarter than the cat
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